Сепаратисты захватили машзавод в Краматорске – Тымчук

В Краматорске Донецкой области сепаратисты захватили Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ).

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

«По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», экстремисты (сепаратисты) захватили Новокраматорский машиностроительный завод. По нашей информации, экстремисты прибыли к заводу на двух автомобилях. На данный момент никаких требований захватчики не выдвигали», - написал Тымчук, отметив, что данное предприятие является градообразующим предприятием Краматорска, крупнейшим в сфере тяжёлого машиностроения не только в Украине, но и одно из крупнейших в мире.

Однако в пресс-службе НКМЗ данную информацию корреспонденту УНИАН пока не подтвердили, сославшись на то, что сегодня выходной день и работникам пресс-службы, которые находятся дома, «пока никто ничего не сообщал».