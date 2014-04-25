В результате теракта в Краматорске сгорел самолет, пострадал командир

17:55, 25 апреля 2014
Политика
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В результате теракта на аэродроме Краматорска сгорели вертолет Ми-8 и самолет Ан-2.

Во время обстрела аэродрома пострадал и АН-2

В результате сегодняшнего теракта на аэродроме Краматорска сгорели вертолет Ми-8 и самолет Ан-2.

Как сообщают "Новости Донбасса", об этом журналистам заявил директор аэродрома Дмитрий Подушкин.

"На территории аэродрома, предположительно, совершен диверсионный акт российскими войсками. Уничтожен Ми-8 и Ан-2. Также пострадало здание аэродрома. Пострадал командир воздушного судна, но ранение не смертельное", - сказал он.

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Подушкин также отметил, что на территории находятся сотрудники прокуратуры, следователи и представители ГСЧС. Они занимаются расследованием.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 апреля, на брифинге в Киеве первый заместитель председателя СБУ, руководитель антитеррористической операции Василий Крутов сообщил, что вертолет Ми-8 на аэродроме Краматорска взорвался от выстрела снайпера. По его словам, выстрел был сделан в топливный бак, в результате чего произошел взрыв, от которого пострадал командир воздушного судна. Как отметил Крутов, теперь принимаются меры для ликвидации чрезвычайной ситуации, поскольку есть опасность взрыва боезапаса, который находится на борту вертолета.

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