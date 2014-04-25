Вертолет в Краматорске взорвался от выстрела снайпера в топливный бак - СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил первый заместитель председателя СБУ, руководитель антитеррористической операции Василий Крутов.

“Действительно, на аэродроме Краматорска одиночным снайперским выстрелом обстрелян вертолет Ми-8 на стоянке”, - сказал Крутов.

По его словам, выстрел был сделан в топливный бак, в результате чего произошел взрыв, от которого пострадал командир воздушного судна.

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Как отметил Крутов, теперь принимаются меры для ликвидации чрезвычайной ситуации, поскольку есть опасность взрыва боезапаса, который находится на борту вертолета.

Кроме того, принимаются меры по выявлению на прилегающей территории “источника вооруженной угрозы”.

Как сообщал УНИАН, ранее руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы “Информационное сопротивление” Дмитрий Тымчук сообщил, что на аэродроме в Краматорске Донецкой области в результате обстрела взорвался вертолет Ми-8.

Он отметил, что, по информации источников в Краматорске, жертв в результате взрыва нет, командир вертолета успел выпрыгнуть. “Предварительная версия - обстрел во время разогрева вертолета перед взлетом”, - сказал он.