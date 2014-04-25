МИД сообщает об активизации российских войск на границе с Украиной

На украинско-российском участке государственной границы на востоке Украины существенно активизировались действия подразделений и частей Вооруженных сил Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

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Он отметил, что на сегодняшний день ситуация существенно не изменилась, маневрирование Вооруженных сил России вдоль границы с Украиной продолжается. В частности, вчера в городе Ростове-на-Дону в направлении государственной границы Украины на участке с Донецкой областью наблюдалось движение двух колонн в составе 50 БТРов, 6 танков, 8 установок “Град” и 300 военных автомобилей.

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По словам Перебыйниса, российская сторона прекратила пропуск в пограничном пункте “Гуково”, где граждан Украины не пропускают на территорию РФ.