Попытки военной агрессии РФ в Украине могут привести к военному конфликту в Европе - Яценюк
12:00, 25 апреля 2014Политика
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Премьер-министр Арсений Яценюк считает, что попытки российской военной агрессии в Украине могут привести к военному конфликту на территории Европы.
Попытки военной агрессии РФ в Украине могут привести к военному конфликту в Европе - Яценюк
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Кабинета министров.
“Попытки российской военной агрессии на территории Украины приведут к военному конфликту на территории Европы. Мир еще не забыл Вторую мировую войну, а Россия хочет начать уже Третью мировую. Вся полнота ответственности за агрессию на территории Украины, за подрыв международной безопасности и стабильности лежит на руководстве Российской Федерации. Это страна, которая нарушает устав ООН, и это страна, которая нарушила наши двусторонние обязательства, это страна, которая ведет себя как вооруженный до зубов гангстер», - заявил Яценюк.
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