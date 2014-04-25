Попытки военной агрессии РФ в Украине могут привести к военному конфликту в Европе - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Кабинета министров.

“Попытки российской военной агрессии на территории Украины приведут к военному конфликту на территории Европы. Мир еще не забыл Вторую мировую войну, а Россия хочет начать уже Третью мировую. Вся полнота ответственности за агрессию на территории Украины, за подрыв международной безопасности и стабильности лежит на руководстве Российской Федерации. Это страна, которая нарушает устав ООН, и это страна, которая нарушила наши двусторонние обязательства, это страна, которая ведет себя как вооруженный до зубов гангстер», - заявил Яценюк.