Фюле: Россия должна отвести свои войска от границы с Украиной

Об этом в интервью Радио Свобода заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Штефан Фюле.

«Россия аннексировала часть украинской территории – Крым. Европейский Союз имеет очень четкую позицию по этому поводу. Сейчас Россия концентрирует свои войска на границе с Украиной. Эти войска должны быть отведены в места их постоянной дислокации. Это будет лучший вклад России в деэскалацию конфликта в Украине», - отмечает Фюле.

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В четверг в Праге началась встреча руководителей стран «Восточного партнерства». Украину на этом мероприятии представляет исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещица. В своем выступлении он тоже призвал Россию отвести войска от границ Украины, а также подчеркнул, что правительство Украины имеет необходимые инструменты для защиты интересов русскоязычных граждан без помощи извне.