Царев в очередной раз встретился с сепаратистами в захваченной Донецкой ОГА

Об этом сообщает портал "Новости Донбасса".

В частности, отмечается, что Царев не считает пророссийских террористов сепаратистами, а называет их попросту митингующими. Он также пообещал обеспечить медикаментами Юго-восток.

По его словам, первая партия дефицитных в восточном регионе лекарств, прибыла уже вчера. В частности, это касается инсулиновых препаратов.

"Ситуация особенно обострилась в Луганске и Донецке - здесь перебои с поставками инсулина. Поэтому движение "Юго-Восток" обратились в МЧС России, если есть такая возможность, для этих двух областей оказать гуманитарную помощь продуктами и медикаментами", - сказал он.

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Помимо этого он добавил, что если запаса медикаментов не будет хватать, в скором времени они пополнятся.

Напомним, как сообщал УНИАН, ранее в Единный реестр досудебных расследований внесены сведения о том, что 11 апреля текущего года во время выступления на митинге в г. Донецке народный депутат Украины Олег Царев выразил публичные призывы к изменению территориальной целостности Украины путем ее федерализации.