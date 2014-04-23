В Мариуполе прошел митинг за единство Украины

Люди разного возраста держали в руках огромный флаг Украины (100мХ3м), также у собравшихся было много маленьких желто-голубых флажков и ленточек в руках и на одежде, сообщает сайт 0629.

Присутствующие почтили минутой молчания память погибших за время противостояния в Украине и спели гимн Украине.

Городской голова Юрий Хотлубей выступил за единство Украины, и заявил, что сожалеет о том, что в Мариуполе пролилась кровь, что погибли на штурме воинской части два человека и травмированы 16 человек.

Читайте такжеВооруженные провокаторы не получат поддержки населения - Горсовет Мариуполя"Они искали правый сектор, но ПС в городе нет", - сказал он. В конце выступления мэр не произнес привычных слов "Слава Украине!", но спел со всеми вместе гимн Украины.

На митинге присутствовали сепаратисты, которые фотографировали присутствующих, однако провокаций с их стороны не наблюдалось.

Спустя полтора часа митингующие начали расходиться.