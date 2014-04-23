Среди сепаратистов в Славянске нашли одного местного
18:24, 23 апреля 2014Политика
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Блогеры помогли идентифицировать профили ВКонтакте сепаратистов, которые захватили админздание в Славянске и Краматорске.
Скриншот страницы одного из сепаратистов
Об этом сообщает Общественное ТВ.
Они не стесняются ставить фото с оружием на аватарки, а с их страниц в российской соцсети можно узнать, что часть из них - крымчане, есть россияне из Белореченска (Краснодарский край), и лишь один - Александр Ганичев - местный, из Горловки.
Список адресов.
Евгений Злой http://vk.com/id229685502
Александр Ганичев http://vk.com/spets80
Евгений Пономарев http://vk.com/dingo31
Игорь Георгиевский http://vk.com/garry_san
Сергей Анастасов http://vk.com/anastasovserg
Тихон Каретный http://vk.com/id243374106
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