Среди сепаратистов в Славянске нашли одного местного

Об этом сообщает Общественное ТВ.

Они не стесняются ставить фото с оружием на аватарки, а с их страниц в российской соцсети можно узнать, что часть из них - крымчане, есть россияне из Белореченска (Краснодарский край), и лишь один - Александр Ганичев - местный, из Горловки.

Список адресов.

Евгений Злой http://vk.com/id229685502

Александр Ганичев http://vk.com/spets80

Евгений Пономарев http://vk.com/dingo31

Игорь Георгиевский http://vk.com/garry_san

Сергей Анастасов http://vk.com/anastasovserg

Тихон Каретный http://vk.com/id243374106