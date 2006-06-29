О судьбе полковника СБУ Крижановского расскажут его коллеги и жена. Пресс-конференция в УНИАН

3 июля в 12-00 в УНИАН пресс-конференция на тему: “Судьба полковника Службы безопасности Украины В.Крижановского (мифы и реальность)”. В работе примут участие - генерал-майор Валерий Кравченко (бывший работник СБУ – Службы внешней разведки); жена полковника СБУ В.Крижановского Виктория Крижановская; правозащитники – Сергей Шутий и Петр Рябенко. Участники пресс-конференции ознакомят представителей СМИ с судьбой полковника СБУ В.Крижановского после покушения на его жизнь в ноябре 2005 года в г. Киеве.; сообщат о фактах продолжения его политического преследования в Украине и давлении на его семью, а также о покушении на его жизнь в г. Тверь со стороны украинских правоохранителей, будут изложены новые обличительные факты, ставшие причиной его незаконного преследования в Украине (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Материалы этой пресс-конференции вы можете заказать в виде аудиозаписи и профессиональной видеосъемки, обратившись в отдел маркетинга УНИАН по телефону: 279-35-23. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.