Дипломаты призвали усилить международные санкции против России

Не исключается, что уже в четверг, 24 апреля состоится встреча США и стран ЕС, в ходе которой может быть принят новый пакет санкций против России. В частности отмечается, что санкции могут включать давление на энергетический сектор России, в том числе на "Газпром", а также на российскую банковскую систему.

В этой связи «Майдан иностранных дел» считает целесообразным привлечь внимание международного сообщества к необходимости более тщательного отношения к сфере применения таких санкций.

Так, известно, что политическое и военное руководство России признает, что для реагирования на современные угрозы военного характера ей необходимо достичь новых качественных параметров в перевооружении и боевом применении вооруженных сил. По некоторой информации, массовое оснащение вооруженных сил РФ перспективными образцами вооружений и военной техники планируется начать с 2016 года. Поэтому, российский оборонно-промышленный комплекс уже в ближайшее время потребует как современных технологий, так и соответствующего промышленного оборудования.

В этом контексте, по мнению «Майдана иностранных дел», международному сообществу, в частности США и ЕС, следует принять во внимание постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 года №1224, которое вступила в силу с 1 января 2014, и содержит «Перечень товаров, по отношению к которым подтверждается отсутствие производства на территории Российской Федерации». Речь идет, в частности, о станках токарных многоцелевых, станки для обработки металлов и металлокерамики, измерительные приборы и т.п. (полный перечень прилагается по ссылке).

Очевидно, внедрение международных ограничений на поставки в РФ соответствующего оборудования значительно усложнит или даже сделает невозможным реализацию российских амбициозных программ в области вооружений, будет препятствовать ее агрессивным намерениям и будет способствовать укреплению международного мира и безопасности.



Справка: Благотворительный фонд “Майдан иностранных дел” предлагает украинцам и миру профессиональный взгляд на внешнюю политику Украины - адекватные, понятные, эффективные, основанные на незыблемости прав человека и рациональному интересы граждан, бизнеса, общества и государства формы и направления международной деятельности.

Создание благотворительного фонда “Майдан иностранных дел” было инициировано украинскими дипломатами в январе 2014 года. Председателем правления Фонда является Богдан Яременко, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле и по совместительству представитель Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (2010-2013 гг.). В состав Наблюдательного совета Фонда входят Андрей Клименко, директор Таврического института регионального развития, Татьяна Силина, журналист-международник, обозреватель, еженедельник "Зеркало недели", Александр Черненко, председатель "Комитет избирателей Украины".