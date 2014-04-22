Выборы в Украине - ответ Путину, что он «не раздавит свободную и демократическую Украину» - конгрессмен США

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга в Киеве.

«Мы считаем, что украинцы примут активное участие в этих выборах и это будет ответом Путину, что он не раздавит свободную и демократическую Украину, потому что украинский народ против этого», - сказал конгрессмен.

Он отметил, что США поддерживают Украину в ее борьбе за свободу.

В свою очередь конгрессмен от Калифорнии Даррел Исса также подчеркнул необходимость проведения свободных, честных и справедливых выборов.

«Я лично верю, что 25 мая в истории Украины возможно одна из самых критических дат, это определяющий момент куда будет двигаться страна», - сказал Исса.

По его словам США поддерживают демократию в Украине и хотят оказать всяческую помощь, чтобы президентские выборы были справедливыми и народ Украины мог свободно проголосовать.