Сепаратисты продолжают удерживать мэра Славянска и начальника Краматорской милиции - ОГА

22:23, 22 апреля 2014
Политика
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Представители самопровозглашенной «Донецкой народной республики» действуют агрессивно по отношению к действующей власти и продолжают удерживать помимо воли Славянского городского голову Штепу, начальника линейного отдела на станции Славянска Прохорова и начальника Краматорского горотдела милиции Колупая. 

slavgorod.com.ua


Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

В сообщении также отмечается, что напряжённость ситуации в северной части Донецкого региона связана с действиями представителей «Донецкой народной республики» («ДНР») в Славянске, пророссийски настроенных граждан в Краматорске.

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Так, пик напряжённости находится в Славянске: административные здания захвачены представителями «ДНР»; продолжается информационная блокада (отдельные украинские каналы заменены российскими), местные СМИ транслируют интервью с самопровозглашённым мэром Вячеславом Пономарёвым, передачи с участием российских военнослужащих, мелодии советских лет; введен комендантский час.

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В Краматорске пророссийский митинг 21 апреля привёл к дальнейшим активным действиям: участники создали группы для охраны аэродрома, снова заняли здания СБУ и милиции.

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