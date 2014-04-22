Жители Краматорска и Славянска обращаются за помощью к украинским военным - Минобороны

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

“Так, усиление криминогенной обстановки, гонения и преследования украиноязычных граждан и представителей национальных меньшинств вынуждают их искать защиту на военных территориях – полевых лагерях, блокпостах и т.п.”,- сказано в сообщении.

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По словам командования военного аэродрома Воздушных сил ВСУ в Краматорске, всем, кто обращается к ним, обязательно предоставляется временный приют, еда, а также организовывается эвакуация на военных транспортных средствах.