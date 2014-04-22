Жители Краматорска и Славянска обращаются за помощью к украинским военным - Минобороны
16:34, 22 апреля 2014Политика
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Участились случаи, гонения и преследования сепаратистами, украиноязычных граждан и представителей национальных меньшинств.
В Краматорске, всем, кто обращается к ним, обязательно предоставляется временный приют/ REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.
“Так, усиление криминогенной обстановки, гонения и преследования украиноязычных граждан и представителей национальных меньшинств вынуждают их искать защиту на военных территориях – полевых лагерях, блокпостах и т.п.”,- сказано в сообщении.
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По словам командования военного аэродрома Воздушных сил ВСУ в Краматорске, всем, кто обращается к ним, обязательно предоставляется временный приют, еда, а также организовывается эвакуация на военных транспортных средствах.
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