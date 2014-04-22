Дневник президентских выборов. «Страстная» неделя избирательной кампании

Третья неделя президентской гонки оказалась «страстной» не только по церковному календарю, но и по своему политическому содержанию. Всплеск страстей вокруг проблемы сепаратизма на Востоке Украины, попытка начала «антитеррористической операции» в Донецкой области, подписание Женевских договоренностей и ряд резонансных событий на территории Донбасса наложили свой отпечаток на ход избирательной кампании.

Именно на этом фоне проявилась конкуренция двух прямо противоположных подходов к ведению президентской кампании.

Один подход – классический. Это – телевизионная и наружная реклама, предвыборные туры кандидата со всем соответствующим агитационным антуражем. На прошедшей неделе такая кампания у нескольких кандидатов наконец-то началась. Почему «наконец-то»? Дело в том, что именно отсутствие рекламной кампании кандидатов на пост Президента рассматривалось многими политиками и экспертами как явный признак того, что президентские выборы не состоятся. Кстати, слухи о возможном срыве (отмене, переносе) президентских выборов на прошедшей неделе опять участились, в связи с обострением кризисной ситуации на Донбассе. Но слухи эти активно опровергают. Судя по всему, идею переноса (приостановки) президентских выборов в связи с возможным введением чрезвычайного положения не принимает нынешнее руководство страны, в том числе и потому, что ее категорически отвергают (и совершенно правильно) наши западные союзники.

Первым отметился на ниве полноценной рекламной кампании лидер президентской гонки Петр Порошенко. Его наружную рекламу многие оценивают неоднозначно. Но, как показывает история наших выборов, то, что не соответствует утонченным эстетическим вкусам экспертов, может нормально (а иногда даже хорошо) восприниматься рядовыми избирателями. Так это или нет в случае с Порошенко, мы увидим по данным ближайших социологических опросов и, в конце концов, по результатам выборов. По слухам, которые доходят из штаба Петра Алексеевича, там делают ставку на победу уже в первом туре выборов.

Телевизионную рекламу пока активно использует тоже только Порошенко. С наружной рекламой отметились также Михаил Добкин и Олег Ляшко. В данном случае, сужу только по Киеву. Возможно, в регионах набор рекламируемых кандидатов шире. Как бы мы ни относились к Михаилу Марковичу, но его активную рекламную кампанию можно только приветствовать. Лучше участие регионалов в выборах, чем их срыв и содействие раскольническим тенденциям.

Второй подход к ведению нынешней избирательной кампании – сугубо политический. При этом ставка делается на значимые политические действия и резонансные заявления. Реклама пока не используется. Думаю, только пока.

Наиболее ярко подобную стратегию избирательной кампании демонстрирует Юлия Тимошенко. На прошедшей неделе она отметилась двумя резонансными действиями. В понедельник она заявила о создании движения национального сопротивления. А в пятницу в Донецке выступила с миротворческой инициативой о проведении круглого стола для урегулирования кризисной ситуации в Донецкой и Луганской областях. В принципе, обе инициативы актуальны и уместны в нынешней ситуации. Проблема в том, как их совместить, а, еще важнее, – как их эффективно реализовать. Похоже, что Юлия Тимошенко не просто ищет приемлемый электоральный образ, она хочет реально влиять на преодоление нынешнего кризиса.

В роли миротворца пытается выступать и Сергей Тигипко. Он призвал проводить избирательную кампанию в рамках цивилизованного политического процесса, отказаться от проявления силовых действий против отдельных кандидатов на пост президента. Трудно с этим не согласиться. Скандальные нападения на Добкина, Царева и Королевскую, с одной стороны, не способствуют деэскалации политического напряжения в стране, скорее наоборот, усиливают конфликтность нашей политической ситуации, с другой стороны, это используется российской пропагандой для дискредитации президентской избирательной кампании в Украине. Кстати, возникает и парадоксальный пропагандистский эффект этих действий. Они привлекают информационное внимание к отмеченным оппозиционным кандидатам, способствуют росту их популярности среди русскоязычных избирателей. Так что, те «активисты Майдана», которые устраивают шумовые акции против своих «врагов», выступают в роли их своеобразных «пиарщиков». Но, одновременно они работают на раскол страны и в роли пособников российской пропаганды.

Очень своеобразно проявила себя на прошедшей неделе Наталья Королевская. Она посетила Крым, который украинские политики стали незаслуженно забывать. Там она пообщалась с согражданами – и с теми, кто там собирается остаться, и с теми, кто хочет уехать в Украину. Одной семье кандидат в президенты даже помогла выехать. Понятно, что Крым сейчас – это не та территория, на которой ищут значимую целевую группу избирателей. Поэтому, рабочая поездка в Крым – не столько работа на электоральный результат, сколько на более долгосрочные цели. Похоже, что Наталья Юрьевна, как и Юлия Владимировна, думает не только о выборах, а, скорее, о поиске своей новой роли в новой украинской политике. И роль «неофициального министра социальной политики» ей явно импонирует.

Какая стратегия избирательной кампании окажется более эффективной, покажут выборы. Но, рискну предположить, что ближе к дате голосования (скорее всего, уже в мае) все основные участники президентской гонки все-таки задействует классические инструменты предвыборной рекламы. Если только Россия вкупе с Донбассом не преподнесут нам очередные неприятные сюрпризы.

Владимир Фесенко, политолог