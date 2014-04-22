Агенты ФСБ пытались установить контакт с Сашком Билым - СБУ

Там рассказали, что в 2012 году полковник ФСБ Алексей Александрович Чепик завербовал гражданина Украины "О". Как доказательство, обнародовали общение в Skype, которое произошло в январе-феврале этого года, передает ТСН.

Чепик поручил гражданину "О" установить контакт с активистами и руководством УНА-УНСО, в частности, Сашком Билым.

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А по возможности, самому влиться в ряды организации. Следующим по замыслу должны были стать контрабандные поставки стрелкового оружия в Российскую Федерацию. Они должны были осуществляться под контролем ФСБ. Однако, как только товар бы попал на территорию России, то его поставщиков задержали бы или убили. А потом бы выдвинули претензии к Украине, чтобы подорвать ее международный имидж.

Сейчас в СБУ не уточняют, удалось ли задержать кого-то из участников заговора. Напомним, что ранее СБУ задержала сепаратиста, который планировал организовать беспорядки на Донетчине.

Как известно, член Правого сектора Александр Музычко, известный как Саша Белый, погиб на Ровенщине.

В милиции утверждают, что Музычко был членом ОПГ и находился в розыске. Сначала силовики заявили, его смертельно ранили во время задержания, поскольку он открыл огонь в сторону бойцов спецподразделения Сокол, которые пытались его задержать.

Затем в МВД утверждали, что Музычко застрелился сам.

Местные активисты Правого сектора, однако, заявили, что версия милиции является лживой и уже пообещали отомстить главе МВД Арсену Авакову.

Кроме того, в "Правом секторе" отрицают информацию о том, что Белый сам себе нанес смертельные ранения.