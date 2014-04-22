"Народный мэр" Славянска: в городе нет российских военных

"Здесь нет ни одного представителя Вооруженных сил России либо ее государственных структур", — заявил он в понедельник, отвечая на вопрос журналистов, пишет РИА Новости.

По словам Пономарева, в Славянск приехали его бывшие сослуживцы еще по Советской армии.

"Я сам бывший военнослужащий, они мои старые друзья, пришли ко мне на помощь. Не только из России, но и из Молдавии, Казахстана, Украины", — сказал лидер ополченцев.

По словам Пономарева, он служил в Советской армии, потом в Военно-морском флоте, участвовал в специальных операциях и уволился в 1992 году.