"Народный мэр" Славянска: в городе нет российских военных

00:15, 22 апреля 2014
Политика
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"Народный мэр" Славянска Вячеслав Пономарев заверяет, что в этом украинском городе, где продолжаются протесты сторонников федерализации страны, нет ни одного российского военнослужащего.

Славянск,

"Здесь нет ни одного представителя Вооруженных сил России либо ее государственных структур", — заявил он в понедельник, отвечая на вопрос журналистов, пишет РИА Новости.

По словам Пономарева, в Славянск приехали его бывшие сослуживцы еще по Советской армии.

"Я сам бывший военнослужащий, они мои старые друзья, пришли ко мне на помощь. Не только из России, но и из Молдавии, Казахстана, Украины", — сказал лидер ополченцев.

По словам Пономарева, он служил в Советской армии, потом в Военно-морском флоте, участвовал в специальных операциях и уволился в 1992 году.

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