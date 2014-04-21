Новая "власть" Крыма вводит цензуру на Джемилева и Меджлис - СМИ

Крымскотатарской редакции ГТРК "Крым" в устной форме велели "не показывать" лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева и ряд членов Меджлиса, сообщает Украинская правда.

Информацию об этом подтвердил информированный источник в ГТРК.

Согласно сообщению, новая "власть" Крыма решила применить санкции против лидера крымских татар и попыталась ввести цензуру в части освещения деятельности Меджлиса.

Читайте такжеСепаратисты напали на Меджлис из-за флага Украины, к женщинам применили силу

"Сотрудникам ГТРК было объявлено - "не надо их показывать (Джемилева и других членов Меджлиса)", - сообщил источник.

Кроме того "не рекомендуется брать интервью у лидера и показывать даже общие планы, где он присутствует, цензура распространяется и на любые упоминания имени Мустафы Джемилева".

Источник уточнил, что данные "рекомендации" были озвучены в устной форме и подтвердил информацию, что неофициальный запрет на освещение лидеров Меджлиса существует.

Читайте такжеДжемилева и Чубарова после 1,5-часовой задержки в Чонгаре пропустили в Крым

Вместе с тем работники крымскотатарской редакции ГТРК "Крым" намерены 22 апреля провести встречу с руководством ГТРК.

"Если это цензура - будем требовать официальный документ, в котором озвученные требования будут прописаны", - пояснил источник.

Читайте такжеФСБ России отрабатывает вопрос возможной депортации крымских татар - Джемилев

Вместе с тем о запрете транслировать в эфире ГТРК Мустафу Джемилева, Рефата Чубарова и членов Меджлиса сообщила и пресс-секретарь Меджлиса Лейла Муслимова.