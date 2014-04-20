США может заморозить $40 миллиардов Путина в швейцарских банках - СМИ

Британское издание The Times предполагает, что Соединенные Штаты могут ударить по президенту Российской Федерации Владимиру Путину персональными санкциями, сообщает ТСН.ua.

Как сообщается, в случае вторжения российских войск на восток Украины, счета Путина в Швейцарии будут заморожены. В целом на счетах швейцарских банков у президента России есть 40 млрд долларов, которые размещены не от его имени.

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Однако, отмечается, что проследить принадлежность этих активов именно российскому президенту будет довольно трудно. Накопить такую сумму Путин мог благодаря долям в российских энергетических компаниях.

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Напомним, Россия признала, что отправила в границы Украины дополнительные войска, чтобы усилить уже дислоцированные там части.