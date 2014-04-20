США может заморозить $40 миллиардов Путина в швейцарских банках - СМИ
Активы размещены за рубежом не от имени президента РФ.
Британское издание The Times предполагает, что Соединенные Штаты могут ударить по президенту Российской Федерации Владимиру Путину персональными санкциями, сообщает ТСН.ua.
Как сообщается, в случае вторжения российских войск на восток Украины, счета Путина в Швейцарии будут заморожены. В целом на счетах швейцарских банков у президента России есть 40 млрд долларов, которые размещены не от его имени.
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Однако, отмечается, что проследить принадлежность этих активов именно российскому президенту будет довольно трудно. Накопить такую сумму Путин мог благодаря долям в российских энергетических компаниях.
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Напомним, Россия признала, что отправила в границы Украины дополнительные войска, чтобы усилить уже дислоцированные там части.