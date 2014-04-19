Кремль признал присутствие большого контингента российских войск на границе с Украиной

Об этом заявил, в частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1" в субботу, 19 апреля. Он сообщил, что дополнительно к частям, которые постоянно дислоцируются в западном регионе России, из-за событий в Украине к границы с ней передислоцированы дополнительные силы. Дат передислокации, а также мест расположения российских военных, он не уточнил, сообщает Немецкая Волна.

"Есть войска в районе украинской границы. Одни войска, дислоцированные там на постоянной основе. Другие - направлены для усиления, учитывая то, что происходит в самой Украине - ... стране, где только что произошел военный переворот", - заявил Песков в интервью телеканалу. По его словам, таким образом Россия принимает "меры предосторожности в плане обеспечения своей безопасности". Песков также отметил, что Россия является суверенным государством, а потому свободна в принятии решений, где и в каком количестве могут быть дислоцированы ее войска на ее территории.

В то же время пресс-секретарь Путина заверил, что на востоке Украины нет присутствия вооруженных сил РФ.

Как известно, на прошлой неделе НАТО опубликовало спутниковые снимки российских войск на границе с Украиной, сделанные в конце марта - начале апреля этого года. По оценкам НАТО, 35-40 тысяч военнослужащих российской армии дислоцированы в более ста военных базах у украинских границ. По данным Североатлантического альянса, российские военные находятся в полной боевой готовности и в состоянии действовать очень быстро.

Напомним, что в конце марта Путин проинформировал по телефону Ангелу Меркель о том, что РФ отводит часть войск из пограничного с Украиной района. Однако к этому времени Запад не получил доказательств деэскалации ситуации в регионе.