Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрыто

Заместитель председателя Верховной Рады Руслан Кошулинский закрыл сегодняшнее заседание парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, закрывая заседание, он поздравил депутатов с Пасхой.

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Следующее заседание ВР должно состояться 24 апреля в 10.00. К такому согласию пришли народные депутаты после дискуссии в сессионном зале.

В среду, 23 апреля, состоится заседание согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.