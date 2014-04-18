Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрыто
14:29, 18 апреля 2014Политика
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Следующее заседание ВР должно состояться 24 апреля в 10.00
Депутаты разошлись готовиться к Пасхе
Заместитель председателя Верховной Рады Руслан Кошулинский закрыл сегодняшнее заседание парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, закрывая заседание, он поздравил депутатов с Пасхой.
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Следующее заседание ВР должно состояться 24 апреля в 10.00. К такому согласию пришли народные депутаты после дискуссии в сессионном зале.
В среду, 23 апреля, состоится заседание согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
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