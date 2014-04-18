Боевики из Славянска выехали в сторону Артемовска - СМИ

Часть вооруженных людей, захвативших Славянск, выехали в сторону Артемовска. Об сообщает LB.ua со ссылкой на очевидца.

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В селе Парасковиевка рядом с Артемовском на глубине более 200 метров расположен крупный склад стрелкового оружия.