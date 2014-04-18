Боевики из Славянска выехали в сторону Артемовска - СМИ
12:56, 18 апреля 2014Политика
2 0
Об этом сообщает очевидец.
В Донецкой области продолжается беспорядки / REUTERS
Часть вооруженных людей, захвативших Славянск, выехали в сторону Артемовска. Об сообщает LB.ua со ссылкой на очевидца.
Читайте также90% задержанных в Мариуполе имели проблемы с законом
В селе Парасковиевка рядом с Артемовском на глубине более 200 метров расположен крупный склад стрелкового оружия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter