Лавров: изменение нейтрального статуса подорвет урегулирование в Украине





Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал по итогам четырехсторонних переговоров в Женеве в формате Украина-США-ЕС-Россия.

«В Украине действует закон о нейтралитете военно-политическом, и мы твердо заявили в наших дискуссиях, что этот статус Украины в случае его изменения подорвет все усилия по налаживанию сотрудничества, по налаживанию конструктивного взаимодействия по всем вопросам, связанным с преодолением нынешнего кризиса в Украине», - сказал Лавров.

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«Что касается, военный или политический нейтралитет имеется в виду, я, честно говоря, не знаю, что такое политический нейтралитет. Если вы считаете, что он может быть в отрыве от военного, я не уверен», - сказал он.

Он подчеркнул, что военно-политический нейтралитет в современном дипломатическом словаре не означает членство в военных блоках, например в НАТО или других союзах с участием США.

«То факт, что Украина закрепила нейтралитет в своем законе, должен уважаться всеми, и не должно быть никаких попыток подвергать его сомнению, пытаться его размыть», - сказал он.

По словам Лаврова, на встрече было привлечено внимание к заявлениям представителей НАТО о том, что никто не должен заставлять Украину быть нейтральной.

«Мы попросили западных коллег, непосредственно руководство НАТО осознать свою ответственность за нагнетание этой темы в период, когда это может сорвать все усилия по урегулированию кризиса в Украине и вокруг нее», - сказал Лавров.