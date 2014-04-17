Рада отказалась гарантировать проведение выборов в условиях чрезвычайного положения
17:45, 17 апреля 2014Политика
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Для включения в повестку дня проекта этого закона не хватило голосов.
Рада отказалась включать в повестку дня закон о гарантиях проведения выборов в условиях чрезвычайного положения
Верховная Рада отказалась включить в повестку дня проект закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно гарантии проведения досрочных выборов президента Украины и промежуточных выборов в Верховную Раду Украины в условиях чрезвычайного и военного положения)”.
Как передает корреспондент УНИАН, за включение соответствующего законопроекта проголосовали лишь 167 из 259 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Этот законопроект зарегистрирован под номером 4698.
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