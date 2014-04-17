Рада отказалась гарантировать проведение выборов в условиях чрезвычайного положения

Верховная Рада отказалась включить в повестку дня проект закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно гарантии проведения досрочных выборов президента Украины и промежуточных выборов в Верховную Раду Украины в условиях чрезвычайного и военного положения)”.

Как передает корреспондент УНИАН, за включение соответствующего законопроекта проголосовали лишь 167 из 259 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Этот законопроект зарегистрирован под номером 4698.