Вооруженные провокаторы не получат поддержки населения - Горсовет Мариуполя

Об этом говорится в заявлении Мариупольского горсовета, распространенном его пресс-службой.

В заявлении указывается, что в ночь с 16 на 17 апреля в Мариуполе группа вооруженных людей напала на воинскую часть МВД №3057 с целью завладеть оружием. Получив категорический отказ на требования сдать оружие, группа нападающих стала забрасывать территорию части «коктейлями Молотова», а затем - беспорядочно расстреливать территорию вокруг части. В результате перестрелки есть убитые и раненые.

«Прискорбно, что в дни, когда христиане всего мира готовятся к празднику Воскресения Христова, в нашем городе пролилась кровь, в Мариуполе нашлись те, кто взялся за оружие и поднял руку на соотечественников», - говорится в заявлении.

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В заявлении акцентируется, что на протяжении последних двух месяцев городской голова, горсовет и его исполком делали все возможное для недопущения кровопролития. Депутаты также напоминают, что они никогда не препятствовали проведению митингов, неоднократно организовывали круглые столы с участием политических партий, общественных организаций и протестующих, в ходе диалога решали все спорные вопросы.

«Мы, депутаты городского совета, соболезнуем семьям пострадавших в результате этих трагических событий. Как народные избранники, зная настроения жителей и выполняя поручение своих избирателей, мы заявляем тем, кто захватывает здания, проявляет агрессию и насилие: оставьте Мариуполь в покое. Ваши действия уже привели к кровопролитию, поэтому не ждите поддержки у горожан», - подчеркивают депутаты.

Они также призывают всех граждан проявить благоразумие, побеспокоиться о безопасности своих близких.

«Давайте, объединившись, сохраним мир и порядок в нашем родном городе!», - призывают мариупольские депутаты.

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Как сообщал УНИАН, ночью 17 апреля в Мариуполе во время ночной спецоперации три боевика погибли, 13 ранены, 63 – захвачены. По словам главы МВД Арсена Авакова, в ответ на атаку воинской части Национальной гвардии подразделения МВД провели операцию по локализации банды нападающих численностью около 300 человек. Как отметил Аваков, после того, как воинскую часть нападающие забросали зажигательными фугасами и «коктейлями Молотова» и открыли огонь, нацгвардейцы открыли предупредительный огонь, затем выстрелы на поражение. По тревоге были подняты все подразделения милиции МВД Мариуполя. Совместными усилиями вооруженная милиция и бойцы Нацгвардии локализовали и разоружили злоумышленников. На место события были переброшены вертолеты. «По предварительным данным, среди нападающих боевиков – 3 убитых, 13 раненых, 63 задержанных. Изъято оружие, средства связи и телефоны российских операторов. Идет установление личностей задержанных нападающих», - написал Аваков.

По словам министра, среди служащих МВД потерь нет.