Акт взаимного недоверия, провокаций и самоуничтожения?

28 марта президент Ющенко начал активную фазу переговоров относительно создания в будущем парламенте коалиции демократических сил, в которые зачислен БЮТ, "Наша Украина" и СПУ. Многие сразу поставили логический вопрос: а почему, собственно, этим занимается Президент?

Ответ на этот вопрос можно найти в недалеком прошлом. Еще со времен образования коалиции "Сила народа", потом в соглашении из СПУ на поддержку в президентской кампании и, в конечном итоге, и в меморандуме с Януковичем: именно Ющенко оказался самым надежным партнером в соблюдении достигнутых с ним договоренностей. Благодаря этой привычке (и "слабости") Ющенко держать слово Тимошенко впервые получила должность премьера, Мороз достиг цели - конституционной реформы, Янукович поднялся после поражения в президентских выборах...

Следовательно, логично допустить, что в настоящее время именно к Президенту как гаранту соблюдения соглашения о будущей коалиции обратились ее потенциальные участники. Имея, как и в предыдущих случаях, целью получить максимальные дивиденды от президентского "посредничества". Какую при этом политическую выгоду будет иметь сам Ющенко? Здесь просматривается традиционный шантаж: речь идет о стабильности самой президентской должности...

Привыкший к таким отношениям Ющенко, как видим, спокойно соглашается на дежурное давление. Как гарант и арбитр и как почетный лидер политической силы, которая "проиграла" выборы по крайней мере двум конкурентам...

И процесс пошел достаточно быстро. Не успел Ющенко поговорить с каждым из лидеров будущей коалиции - Ехануровим, Тимошенко и Морозом, а в придачу с вероятным лидером оппозиции Януковичем, - как на свет появился текст Меморандума, достаточно давно проработанный теми же таки оранжевыми коалициантами. Да и больше: Мороз успел получить согласие политсовета СПУ на его подписание.

Эта спешка чем-то напомнила единоличное подписание перед выборами собственного текста соглашения о коалиции лидера БЮТ Юлии Тимошенко...Но в отличии от того случая, социалистов не оставили в одиночестве коллеги из политсовета блока "Наша Украина". Подписать будто и не подписали, но решение о поддержке приняли.

А вот госпожа Тимошенко в этот раз с подписью не поторопилась. После разговора с Президентом она отвела на "технические согласования" неделю...

Это выглядит довольно странно. Потому что кто же, как не сама Тимошенко, после убедительной победы над НУ и СПУ, первой после выборов инициировала возобновление оранжевой коалиции? Кто, как не она, добивалась и добилась аудиенции у Президента? Кому, как не ей, и устно, и даже в письменном виде гарантированно право выдвижения своей кандидатуры на должность премьера?

В действительности текст Меморандума, опубликованный в УНИАН, хорошо объясняет колебание Тимошенко. Да, должность премьера он ей, за начерченной здесь формулой, действительно гарантирует. И даже исключает вето со стороны как Президента, так и партнеров по коалиции.

Но все остальное в Меморандуме для главы коалиционного правительства - сами лишь кандалы, которые лишают эту должность не то что монополии на власть, тем более - преимуществ над полномочиями Президента (о чем так вдохновенно во время предвыборной кампании рассказывала госпожа Юля избирателям), но и элементарной возможности принять любое самостоятельное решение.

При этом премьер - тесно опутанный кадровыми "объятиями" союзников за очень и очень сложной формулой (какую, между прочим, публично отбрасывал господин Турчинов) и общими программными принципами, которые начинаются даже не с программы правительства, а из принятия парламентских Основных принципов внешней и внутренней политики. Чувствуется опытная рука социалистов!

Сами же эти программные принципы выписаны в Меморандуме так, что в них нет ни одного упоминания о ключевых, "ударных" тезисах радикальной "справедливости" Тимошенко. Ни реприватизации - то есть "возвращения народу награбленного", ни "денонсации кабальных газовых соглашений" с Россией, ни даже возвращения гражданам потерянных сбережений из Сбербанка... Ну, может, такая конкретика и не нужна, поскольку имеется большое количество других очень общих слов о социально ориентированной рыночной экономике и реальном выполнение основных прав и свобод граждан. И под этим можно понимать что угодно, как понималось и до сих пор в соответствующих конституционных нормах...

Но подписание такого соглашения Юлией Тимошенко будет значить, что идет к коалиции и на должность премьера она исключительно ради самой должности, отрекаясь рычагов влияния на государственную политику в интересах своих избирателей. И в условиях коалиции не выйдет действовать по принципу: сначала получить должность - а там можно и свои правила устанавливать. Любые несанкционированные коалицией шаги премьера автоматически ведут к развалу коалиции. Ответственность за это будет ложиться лишь на нее саму, поскольку она олицетворяет наибольшую фракцию коалиции...

Впрочем, и отказаться от Меморандума Тимошенко было бы неудобно. Ведь таким способом она не просто компрометирует себя и свою политическую силу, а откроет путь другим коалиционерам к "вынужденному" соглашению с Партией регионов. Относительно которой, между прочим, в Меморандуме - как раз по требованию БЮТ - оставлен единственный конкретный принцип: не вести сепаратных переговоров...

Но, в конечном итоге, сам по себе конституционный коалиционный принцип - с Меморандумом или без него - уже является ограничением самостоятельности главы правительства, и об этом должны были знать еще к парламентским выборам все их участники, включительно из БЮТ. Другое дело, что предложенный вариант Меморандума - это что-то совсем не похожее на европейский тип политической коалиции, которая базировалась бы, кроме воли избирателей, еще и на взаимоуважении и взаимодоверии участников. Напротив, наш вариант - это акт взаимного недоверия и перекрестного контроля коалициантов. Зона непрерывной слежки, которая так напоминает предвыборные скандалы относительно прослушивания, встречных провокаций и тому подобное...

Впрочем, предложенный Меморандум - еще не соглашение о собственно коалиции. И время на формализацию отведено. Поэтому было бы логическим считать его не более как политической декларацией, назначенной для того, чтобы было куда поставить подписи оранжевым победителям выборов.

Однако, глядя в текст, видим несколько "но". Во-первых, он явно призван (еще раз - опытная рука Мороза) заполнить процедурно-юридические пробелы, оставленные Конституцией, парламентским Регламентом и законодательством относительно правительства, Президента и все такое. Во-вторых - это действительно единственный документ, который не имеет нормативного характера, но где может отразиться позиция Президента как гаранта договоренностей о принципах. В-третьих, здесь засеченото, что дороже всего - формула кадрового распределения. И последнее "но": все перечисленные пункты... противоречат друг другу.

В частности, формула распределения должностей должна была бы быть закреплена в законе о Кабмине, - но и сам закон, и формула содержатся в одном тексте на равных правах", что уже в который раз гарантирует: распределение должностей состоится, но закон одобрен не будет. К следующей коалиции.

Дальше. В Меморандуме много обязательств полагаются на Президента, ни одна Конституция этого бы не вместила. Впечатление таково, что это не Меморандум о коалиции демократических сил, а ультиматум известной старухи золотой рыбке - буквально в канун последнего акта той сказки. Но при этом подписи самой "золотой рыбки" - Президента Украины - Меморандум не содержит и даже не предусматривает.

Еще куча временами смешных, а временами и грубых деталей. С одной стороны, Меморандум пытается в неизвестный юриспруденции способ приравнять постановление о регламенте ВР вплоть до Конституции и законов - для выполнения его Президентом и правительством. С другой стороны - ставит ко всем, прежде всего к Президенту, требование продолжать конституционную реформу. Но ни одного упоминания о необходимости возобновления деятельности Конституционного суда этот, с позволения сказать, документ не содержит...

В конечном итоге приходим к выводу, что подпись под этим "невинным" текстом - признание авторами или подписантами покушения на откровенную узурпацию власти в стране...

Автограф под ним Мороза не удивляет. Авторство Романа Бессмертного и Александра Турчинова - тоже. Но куда смотрел прежний министр юстиции Роман Зварич и куда смотрит дважды в отставке, но все еще министр юстиции Головатый?

В политическом смысле это "дуплет" сразу и по Ющенко, и по Тимошенко, которым "прописано" уничтожить друг друга в постоянной непримиримой борьбе, но со связанными руками и под жестким присмотром "коалиции".

Ну очень знакомый и очень старый стиль... А, казалось бы, за результатами этих выборов настоящих "кучмистов" в новом парламенте практически не осталось...

Вспоминается, когда-то давно на попытки Кучмы имитировать демократию Романо Проди не выдержал и посоветовал ему не играться принципами, а играть по принципам. С тех пор советов такой степени откровенности Украине не дают.

Но, по-видимому, недаром давний знакомый докладчик ПАРЕ госпожа Северинсен не спешит гарантировать нам снятия мониторинга Совета Европы - даже после этих самых честных и самых демократических выборов.