Сегодня в Женеве должна состояться четырехсторонняя встреча по Украине

Сегодня в Женеве, должна состояться четырехсторонняя встреча дипломатов Украины, США, Европейского Союза и России по украинскому вопросу.

В частности, во встрече примут участие Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон, госсекретарь США Джон Керри и главы МИД Украины и России Андрей Дещица и Сергей Лавров.

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Как сообщал УНИАН, 16 апреля Кабинет министров Украины утвердил директивы для Министерства иностранных дел на четырехстороннюю встречу в Женеве.

По словам Дещицы, Украина едет с позицией, что на востоке страны действуют террористические группировки, поддерживаемые РФ.

”У нас есть соответствующие доказательства... эти доказательства будут переданы министру иностранных дел РФ и другим участникам встречи”, - сказал Дещица.

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По его словам, Украина будет требовать от России прекращения поддержки террористических группировок, действующих на востоке Украины.

”Кроме того, мы будем требовать от РФ осудить такие террористические действия и отвести войска, которые сосредоточены на восточных границах Украины ”, - сказал Дещица.

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Он отметил, что для Украины важно, чтобы Россия отозвала свое решение о разрешении президенту РФ Владимиру Путину использовать российские войска на территории Украины.

Также, по его словам, будет поднят вопрос о выведении российских войск из Крыма и отмене юридических решений об аннексии Крыма.