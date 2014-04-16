Добкин пообещал сняться с выборов, если власть применит армию против мирных граждан на Востоке

Кандидат в Президенты Украины от Партии регионов Михаил Добкин заявляет, что снимется с выборов и не признает их результатов, если власть применит военную силу в отношении мирных граждан в юго-восточных регионах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции в Харькове.

«Если на юго-востоке Украины нынешняя украинская временная власть применит силу, армию и откроет огонь по мирным жителям, я выйду из этой президентской кампании и никогда не признаю выборы президента состоявшимися, и не признаю того, кого они назначат на эту должность», - сказал он.

Читайте такжеРоссия приглашает Добкина на переговоры РФ-Украина-США-ЕС

Добкин при этом отметил, что его «фактически лишают возможности участия в телевизионных передачах на национальных каналах путем физического недопущения».

«Неравные возможности во время выборов - это уже несправедливые и такие, что не состоялись, выборы», - добавил кандидат.

Читайте такжеДобкина облили зеленкой и обсыпали мукой

Добкин вообще выразил сомнение в том, что выборы президента Украины состоятся 25 мая.

По его мнению, для срыва выборов многие делают кандидаты, «которые сегодня заявляют о необходимости спасения Украины».

Читайте такжеВ Днепропетровской области Добкина забросали яйцами

«Я сомневаюсь, что эти выборы состоятся. По крайней мере со стороны отдельных оппонентов, которые сегодня заявляют о необходимости спасения Украины, делается все для того, чтобы выборы сорвать, а если они и пройдут, чтобы их результаты были оспорены и не признаны», - сказал он.