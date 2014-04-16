В Краматорске появилась бронетехника с российскими флагами. Минобороны это опровергает
10:51, 16 апреля 2014Политика
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Сейчас на улице Орджоникидзе в Краматорске находятся пять БМД под российскими флагами, возможно, часть из них принадлежит украинским военным.
Технику захватили террористы / twitter.com/euromaidan/
Об этом сообщает "Восточный проект".
Они двигаются из Старого города в направлении Славянска. Известно, что танки сопровождают военные.
Также о появлении в Краматорске колонны бронетехники с российским флагом на своей странице в Facebook написал журналист Артем Шевченко.
"В Краматорске колонна бронетехники с российским флагом единиц до 10. С десантом на борту" зеленых человечков "", - пишет он.
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