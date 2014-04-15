Мэр Славянска: никто из милиции города не перешел на сторону сепаратистов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам сегодня после совещания мэров и руководителей районных администраций Донецкой области под руководством губернатора Сергея Таруты.

По словам мэра, в Славянске «из состава милиции на сторону сепаратистов не перешел ни один человек». «Все они работают в райотделе, продолжают патрулирование улиц, это неправда, что они перешли, это ложь и провокация», - сказала Штепа.

Читайте такжеБоевиков в Славянске приютили в местном православном центре - Штепа

Как сообщал УНИАН, 12 апреля сепаратисты захватили здания милиции и СБУ в Славянске.

13 апреля в городе провели антитеррористическую операцию. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в ходе операции в Славянске был убит офицер СБУ и пятеро получили ранение.

14 апреля митингующие, захватившие горотдел милиции в Славянске, заявили, что городской голова Славянска Штепа покинула город. Один из митингующих, некий Вячеслав Пономарев, сообщил, что, принято решение, что полномочия мэра Славянска теперь будет исполнять он.

В настоящее время в Славянске остаются захваченными здания городского отдела милиции и городского отдела СБУ. Также в городе неизвестные граждане установили 7 блокпостов.

Мэр Славянска Неля Штепа заявила, что боевиков, штурмовавших административные здания в Славянске, приютил местный православный центр. По ее словам, «вооруженные люди, которые приехали в Славянск, привезли около тысячи автоматов, около сотни гранатометов «Муха», которые пробивают броню танка». Также Штепа отметила, что эти боевики «конфисковали у нашей милиции 400 пистолетов и 20 автоматов, и все это раздали нашим жителям, чтобы сегодня полностью устрашать город».

Экстремисты пытались захватить аэродром близ Славянска, но им был дан вооруженный отпор.

Первый вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема сегодня, 15 апреля, сообщил, что на юго-востоке Украины действуют военнослужащие 45-го гвардейского полка воздушно-десантных войск России.

В настоящее время, по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины, готовится широкомасштабная антитеррористическая операция с привлечением Вооруженных сил Украины.