Мэр Славянска: никто из милиции города не перешел на сторону сепаратистов
Городской голова Славянска Неля Штепа заверила, что никто из городской милиции не перешел на сторону сепаратистов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам сегодня после совещания мэров и руководителей районных администраций Донецкой области под руководством губернатора Сергея Таруты.
По словам мэра, в Славянске «из состава милиции на сторону сепаратистов не перешел ни один человек». «Все они работают в райотделе, продолжают патрулирование улиц, это неправда, что они перешли, это ложь и провокация», - сказала Штепа.
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Как сообщал УНИАН, 12 апреля сепаратисты захватили здания милиции и СБУ в Славянске.
13 апреля в городе провели антитеррористическую операцию. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в ходе операции в Славянске был убит офицер СБУ и пятеро получили ранение.
14 апреля митингующие, захватившие горотдел милиции в Славянске, заявили, что городской голова Славянска Штепа покинула город. Один из митингующих, некий Вячеслав Пономарев, сообщил, что, принято решение, что полномочия мэра Славянска теперь будет исполнять он.
В настоящее время в Славянске остаются захваченными здания городского отдела милиции и городского отдела СБУ. Также в городе неизвестные граждане установили 7 блокпостов.
Мэр Славянска Неля Штепа заявила, что боевиков, штурмовавших административные здания в Славянске, приютил местный православный центр. По ее словам, «вооруженные люди, которые приехали в Славянск, привезли около тысячи автоматов, около сотни гранатометов «Муха», которые пробивают броню танка». Также Штепа отметила, что эти боевики «конфисковали у нашей милиции 400 пистолетов и 20 автоматов, и все это раздали нашим жителям, чтобы сегодня полностью устрашать город».
Экстремисты пытались захватить аэродром близ Славянска, но им был дан вооруженный отпор.
Первый вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема сегодня, 15 апреля, сообщил, что на юго-востоке Украины действуют военнослужащие 45-го гвардейского полка воздушно-десантных войск России.
В настоящее время, по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины, готовится широкомасштабная антитеррористическая операция с привлечением Вооруженных сил Украины.