Боевиков в Славянске приютили в местном православном центре - Штепа

Боевиков, штурмовавших административные здания в Славянске, приютил местный православный центр.

Об этом городской глава Славянска Неля Штепа заявила журналистам сегодня после совещания мэров и руководителей районных администраций Донецкой области под руководством губернатора Сергея Таруты.

Читайте такжеБоевики в Славянске раздали автоматы и гранатометы, отобрали оружие у милиции - мэр

Она рассказала, что «пять дней назад вот эти вооруженные повстанцы собрались за городом Артемовском в двух КамАЗах, после этого, по согласованию с нашим православным батюшкой отцом Виталием, они разместились у него в православном центре». «Мне позвонили жители и сообщили, что около 150 полностью вооруженных человек вышли из этого православного центра и к ним присоединились 300 человек, которых пригласил отец Виталий - это бывшие афганцы и военные, которые примкнули к этим повстанцам. Этим 300 людям повстанцы дали полные полномочия и они сегодня, что хотят, то и делают в городе», - заявила Штепа.

Мэр также рассказала, что «сегодня ночью человек ехал на работу из Харькова в Бердянск, его остановили простые славянские ребята которые решили поиграть «в войнушку», которые решили, что они уже главные в этой жизни, - остановили, начали шмонать машину, мужчина им оказал сопротивление, они его в упор расстреляли». По словам Штепы, сегодня этот мужчина «в тяжелейшем состоянии, у него прострелены ноги, руки, туловище, и мы ему делаем операцию за операцией, чтобы его спасти».

Корреспонденту УНИАН также сообщили местные жители Славянска и Святогорска, которые являются членами различных общественных организаций, что так называемый центр российских диверсантов располагался в Святогорской Свято-Успенской Лавре Московского патриархата УПЦ Донецкой Епархии.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля сепаратисты захватили здания милиции и СБУ в Славянске.

13 апреля в городе провели антитеррористическую операцию. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в ходе операции в Славянске был убит офицер СБУ и пятеро получили ранение.

14 апреля митингующие, захватившие горотдел милиции в Славянске, заявили, что городской голова Славянска Штепа покинула город. Один из митингующих, некий Вячеслав Пономарев, сообщил, что, принято решение, что полномочия мэра Славянска теперь будет исполнять он.

Читайте такжеВ Славянск вводят войска, в Краматорске продолжается бой

В настоящее время в Славянске остаются захваченными здания городского отдела милиции и городского отдела СБУ. Также в городе неизвестные граждане установили 7 блокпостов. Экстремисты пытались захватить аэродром близ Славянска, но им был дан вооруженный отпор.

Первый вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема сегодня, 15 апреля, сообщил, что на юго-востоке Украины действуют военнослужащие 45-го гвардейского полка воздушно-десантных войск России.

В настоящее время, по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины, готовится широкомасштабная антитеррористическая операция с привлечением Вооруженных сил Украины.