В Кабмине появится министр по вопросам оккупированного Крыма - Турчинов

В Правительстве будет создана должность министра или вице-премьера по вопросам оккупированных территорий. Об этом заявил спикер Верховной Рады Александр Турчинов во время обсуждения закона об оккупированных территориях, сообщает Украинская правда.

"Будет министр или вице-премьер министр по вопросам Крыма и будет создан отдельный департамент по вопросам оккупированных территорий", - сказал он.

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Во время обсуждения было предложено сформировать координационные центры при представительстве президента для граждан Украины в Крыму, однако председатель профильного комитета Валерий Пацкан предложил определить это отдельным законодательным актом, чтобы уже сейчас принять закон об оккупированных территориях.