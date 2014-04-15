Горисполком Славянска временно переехал в здание Дома культуры
Мэр Славянска отметила, что как только военные освободят здание исполкома, руководство города пригласит телевидение, чтобы зафиксировать состояние кабинетов.
15 апреля, на аппаратном совещании городского исполнительного комитета, мэр Славянска Неля Штепа сообщила о временном переезде исполнительного комитета Славянска в здание Центра культуры и досуга (ДК Железнодорожников), сообщает slavgorod.com.ua.
Исполнительный комитет работает в штатном режиме и будет находиться в здании Центра культуры и досуга. По словам Нели Штепы, как только военные освободят исполком, руководство города пригласит телевидение для того, чтобы зафиксировать в каком состоянии будут находиться кабинеты.
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«Никто в исполком не ходит, если нужно пойти забрать документы – пойдите вместе с телевизионщиками и заберите», - отметила городской голова.