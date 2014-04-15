Горисполком Славянска временно переехал в здание Дома культуры

15 апреля, на аппаратном совещании городского исполнительного комитета, мэр Славянска Неля Штепа сообщила о временном переезде исполнительного комитета Славянска в здание Центра культуры и досуга (ДК Железнодорожников), сообщает slavgorod.com.ua.

Исполнительный комитет работает в штатном режиме и будет находиться в здании Центра культуры и досуга. По словам Нели Штепы, как только военные освободят исполком, руководство города пригласит телевидение для того, чтобы зафиксировать в каком состоянии будут находиться кабинеты.

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«Никто в исполком не ходит, если нужно пойти забрать документы – пойдите вместе с телевизионщиками и заберите», - отметила городской голова.