Порошенко: С жителями Востока нужно вести диалог, но террористов следует «убрать»

«Государство должно обеспечить безопасность на улицах. Государство должно убрать террористов из захваченных админзданий, что нет ничего общего с формами протеста. Вы посмотрите, как сегодня действуют иностранные спецназовцы, которые открывают огонь на поражение. Послушайте разговоры с радиоперехватов, как российские военные координируют и обмениваются информацией об убитых и раненых, и все станет понятно. Мы должны навести порядок на своей территории, никто кроме нас этого не сделает, во всем остальном мы уже можем полагаться на наших партнеров", - отметил Петр Порошенко.

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В то же время он высказался за интенсификацию и углубление диалога с гражданами Украины, которые живут на Востоке. «Я бы не стал недооценивать уровень напряжения, запуганности и опасности, которую испытывают жители Востока Украины, - сказал Порошенко. - И в этой ситуации прямая задача наших политиков - мы должны, наконец, установить прямой диалог и убедить жителей Востока, что им ничего не грозит".

Порошенко подчеркнул, что жители восточных регионов сохранят право разговаривать на том языке, на котором им комфортно. «Местные советы будут решать, как тратить деньги , какие памятники устанавливать».

Порошенко также сообщил, что во время общения с британскими коллегами стороны согласилась, что эта неделя является ключевым для Украины. Надо провести большую работу к четвергу. Именно в этот день может пройти встреча Джона Керри, Кэтрин Эштон, Сергея Лаврова и Андрея Дещицы, где украинская сторона предоставит миру неопровержимые доказательства факта агрессии другого государства на Востоке Украины.