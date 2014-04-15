Кабмин выставит на аукцион 73 авто

Секретариат Кабинета министров Украины определил перечень транспортных средств автопредприятия Секретариата КМУ, которые планируется реализовать на аукционе. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Остап Семерак, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

Как говорится в сообщении, на торги будут выставлены 73 транспортных средства.

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Как сообщала пресс-служба КМУ, аукцион по продаже автомобилей, которые имеет в своем распоряжении Секретариат Кабинета министров, планируется провести не позднее первой половины июня этого года.

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В аукционе по продаже автомобилей смогут принять участие все желающие. Процедура будет открытой и прозрачной.

Секретариат Кабинета министров будет информировать общество о ходе подготовки к аукциону.