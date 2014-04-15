Российское информагентство соврало о 23-летнем отсутствии праздничных салютов в Керчи
10:11, 15 апреля 2014Политика
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Агентство ИТАР-ТАСС опубликовало новость под названием «В Керчи впервые за 23 года будет проведен салют в День Победы».
В прошлом годупразднование закончилось двойным салютом
На сайте, как пишет Керчь.fm, также отмечено:
«Военные Южного военного округа 9 мая проведут праздничные салюты в восьми городах России, в том числе в Севастополе и впервые за 23 года в Городе-герое Керчь», - сообщили корр. ИТАР-ТАСС в пресс-службе ЮВО.
Керчан возмутила эта новость, ведь в городе ежегодно на День победы дают салюты. В прошлом годупразднование закончилось двойным салютом.
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