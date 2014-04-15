Российское информагентство соврало о 23-летнем отсутствии праздничных салютов в Керчи

На сайте, как пишет Керчь.fm, также отмечено:

«Военные Южного военного округа 9 мая проведут праздничные салюты в восьми городах России, в том числе в Севастополе и впервые за 23 года в Городе-герое Керчь», - сообщили корр. ИТАР-ТАСС в пресс-службе ЮВО.

Керчан возмутила эта новость, ведь в городе ежегодно на День победы дают салюты. В прошлом годупразднование закончилось двойным салютом.