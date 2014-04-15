Путин заявил, что РФ не вмешивается в дела Украины и попросил Обаму не допустить кровопролития на востоке
Президент России Владимир Путин призвал президента США Барака Обаму не допустить применения силы и кровопролития в юго-восточных регионах Украины.
Об этом главы двух государств говорили по телефону, сообщает пресс-служба Кремля.
Российская сторона высказала мнение, что "протестные выступления в Донецке, Луганске, Харькове, Славянске и других городах украинского юго-востока – результат нежелания и неспособности руководства в Киеве учитывать интересы русского и русскоязычного населения".
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Путин призвал Обаму "максимально использовать имеющиеся у американской стороны возможности, чтобы не допустить применения силы и кровопролития".
Президент США в свою очередь выразил обеспокоенность российским вмешательством на юго-востоке Украины на что Путин ответил, что "подобные спекуляции основаны на недостоверной информации".
По сообщению Кремля, во время разговора, "было условлено продолжить усилия по поиску путей дипломатического взаимодействия в контексте ситуации на Украине в преддверии планируемой четырехсторонней (Евросоюз, Россия, США, Украина) встречи в Женеве 17 апреля".