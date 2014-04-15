Царева увезли в белом автомобиле в неизвестном направлении

Тут же его встретили активисты, которые ждали еще от начала программы.

Царева сразу закидали яйцами, сделали корридор позора, по которому политик проходил под крики "Ганьба!", "Царев – ху*йло!" и "На колени!".

Цареву удалось пробраться до скорой помощи. Когда машина немного проехала, ее остановили, некоторые митингующие пытались разбить окна в авто.

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В 2:48 митингующие договорились с милицией о том, что Царева пересадят из "скорой" в автозак и доставят в СБУ. Кроме того, митингующие будут писать коллективное заявление, чтобы политика смогли привлечь к ответственности за посягательство на территориальную целостность Украины.

2:53 Царева вывезли в белой машине в неизвестном направлении, не дождавшись автозака.