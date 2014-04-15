Армия готова выполнять задачи СНБО
И.о главы Минобороны Украины Михаил Коваль заявил, что украинские войска приведены в полную боевую готовность для выполнения задач, поставленных Советом нацбезопасности и обороны.
"По состоянию на сегодняшний день Вооруженные силы Украины готовятся к выполнению задач, определенных решением Совета национальной безопасности и обороны", – сказал Коваль в эфире "Першого національного".
По его словам, Вооруженные силы могут приступить к действиям без объявления военного состояния в рамках антитеррористической операции, пишет gordonua.com.
"Основания для использования вооруженных сил есть", – добавил он.
Читайте такжеТурчинов утвердил проведение антитеррористической операции на востоке Украины
И.о. Президента Украины Александр Турчинов подписал указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля 2014 года "О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины".
Турчинов предложил генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну провести совместную антитеррористическую операцию с миротворческими силами ООН.
При этом и.о. президента отметил, что официальный Киев делает все, чтобы стабилизировать ситуацию в регионах.
Служба безопасности Украины перехватила переговоры диверсионной группы в Славянске Донецкой области. В СБУ заявили, что перехваченные материалы свидетельствуют о том, что в Восточной части Украины происходит широкомасштабная военная агрессия Российской Федерации.