Армия готова выполнять задачи СНБО

"По состоянию на сегодняшний день Вооруженные силы Украины готовятся к выполнению задач, определенных решением Совета национальной безопасности и обороны", – сказал Коваль в эфире "Першого національного".

По его словам, Вооруженные силы могут приступить к действиям без объявления военного состояния в рамках антитеррористической операции, пишет gordonua.com.

"Основания для использования вооруженных сил есть", – добавил он.

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И.о. Президента Украины Александр Турчинов подписал указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля 2014 года "О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины".

Турчинов предложил генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну провести совместную антитеррористическую операцию с миротворческими силами ООН.

При этом и.о. президента отметил, что официальный Киев делает все, чтобы стабилизировать ситуацию в регионах.

Служба безопасности Украины перехватила переговоры диверсионной группы в Славянске Донецкой области. В СБУ заявили, что перехваченные материалы свидетельствуют о том, что в Восточной части Украины происходит широкомасштабная военная агрессия Российской Федерации.