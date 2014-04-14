Путин назначил экс-заместителя командующего ЧФ РФ и.о. губернатора Севастополя

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече с ним, на которой присутствовал незаконный мэр Севастополя с исполняющим обязанности губернатора Севастополя Алексей Чалый.

Назначить Меняйло на эту должность рекомендовал Чалый.

При этом Путин сообщил, что город должен готовиться к выборам, которые пройдут в Единый день голосования в России – 14 сентября.

Чалый предложил Путину создать специальную структуру, которая будет отвечать за координацию проектов, и которой он будет руководить.

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Также Чалый сообщил, что Меняйло сейчас руководит всеми портами Крыма.

Как сообщал УНИАН, после оккупации российскими военными Крыма нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила о присоединение Крыма к России.

18 марта президент РФ Путин попросил парламент принять в состав России два новых субъекта - Крым и Севастополь. В тот же день в Кремле Путин, самопровозглашенный премьер-министр Крыма Аксенов, председатель распущенного Верховной Радой Украины парламента Крыма Константинов и «уполномоченный представитель города Севастополь» Чалый подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов.