Киев сократил подачу воды в Крым - Аксенов

"Есть проблемы с подачей воды, Северокрымский канал, Киев сократил подачу воды, сегодня около 5,5 кубов в секунду подают при норме около 70 кубов в секунду, это с учетом того, что необходимо осуществлять полив сельскохозяйственных культур", - сказал Аксенов.

Слова Аксенова цитирует ИТАР-ТАСС.

Он отметил, что власти Крыма пытаются решить эту проблему, в частности, "в Киеве работает делегация, в том числе крымско-татарского меджлиса, готовятся различные резервные варианты".

"Думаю, ситуацию выдержим", - подчеркнул Аксенов.