Киев сократил подачу воды в Крым - Аксенов
18:12, 14 апреля 2014Политика
0 0
Крымский сепаратист Сергей Аксенов доложил президенту РФ Владимиру Путину о проблемах с подачей воды на полуостров.
Аксенов пожаловался на сокращение подачи воды / REUTERS
"Есть проблемы с подачей воды, Северокрымский канал, Киев сократил подачу воды, сегодня около 5,5 кубов в секунду подают при норме около 70 кубов в секунду, это с учетом того, что необходимо осуществлять полив сельскохозяйственных культур", - сказал Аксенов.
Слова Аксенова цитирует ИТАР-ТАСС.
Он отметил, что власти Крыма пытаются решить эту проблему, в частности, "в Киеве работает делегация, в том числе крымско-татарского меджлиса, готовятся различные резервные варианты".
"Думаю, ситуацию выдержим", - подчеркнул Аксенов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter