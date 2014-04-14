ЕС вышел на новый уровень обеспокоенности действиями России

Также она призвала народ Украины высказаться относительно будущего страны своим голосованием во время президентских выборов в следующем месяце.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Люксембурга, об этом Эштон заявила перед Советом ЕС на уровне глав дипломатий 28-ми стран-членов.

”Мы все больше обеспокоенны относительно того, что делает Россия. Сообщения о беспорядках в восточных частях Украины тревожат. Мы призываем к спокойствию и сдержанности. Надо, чтобы люди могли высказаться относительно будущего своей страны на фоне того, как мы продвигаемся к предстоящим президентским выборам”, - сказала Эштон журналистам.

Читайте такжеЭштон глубоко обеспокоена событиями в СлавянскеЧитайте такжеОна добавила, что с оптимизмом смотрит на встречу с Госсекретарем США Джоном Керри и министрами иностранных дел Украины Андреем Дещицей и России Сергеем Лавровым в Женеве 17 апреля.

”Цель встречи - найти пути деэскалации ситуации, как двигаться вперед в интересах всех людей, как стабилизировать Украину. Я также буду просить определенного мандата на эту встречу от министров иностранных дел ЕС”, - сказала Эштон.