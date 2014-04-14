Кличко требует снять неприкосновенность с депутатов-сепаратистов

Об этом заявил лидер УДАРа Виталий Кличко на заседании согласительного совета руководителей депутатских фракций и комитетов парламента, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Он отметил, что «зеленые человечки» ведут себя так нагло, потому что сталкиваются с бездействием представителей украинской власти.

”Как может человек, чьи подчиненные надевают цвета сепаратистов или просто смотрят в другую сторону, дальше руководить? Измена должна наказываться. Это касается и народных депутатов. Сколько еще продлятся гастроли Царева, некоторых коммунистов и других, которые подстрекают сепаратистов и продолжают разваливать страну?” - подчеркнул Виталий Кличко.

Политик отметил, что российские граждане беспрепятственно принимают участие в террористических действиях на территории Украины, организуют и направляют их. Поэтому Кличко предложил обязать иностранцев предъявлять миграционную карту или разрешение на проживание; а в случае отсутствия этих документов - ставить вопрос об их пребывании в Украине.

Читайте такжеЯрема призывает ВР дать оценку действиям депутатов, которые подстрекают сепаратистовЛидер УДАРа также обратился к председателю Верховной Рады Александру Турчинову, подчеркнув, что сегодня указами и перспективами законопроектов ситуацию на Востоке не решишь, зато нужны государственные решения и решительные действия.

”Александр Валентинович, я настаивал, чтобы сегодня парламент собрался на заседание. вы его не назначили. Ответственность за спасение страны несет и парламент. Поэтому в такое время для страны он должен срочно собираться, чтобы принимать необходимые решения. Опыт Крыма показывает, что промедление может привести к самым тяжелым последствиям”, - подчеркнул Кличко.