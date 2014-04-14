В Днепропетровске создается батальон добровольцев для защиты Украины - СМИ

Об этом заявил заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации Геннадий Корбан, сообщает Цензор.Нет.

"Сегодня решением министра внутренних дел Арсена Авакова создана нормативная база для формирования частей самообороны жителей восточных и южных областей Украины от диверсионных атак и нападений неизвестных вооруженных группировок без опознавательных знаков. Мы оперативно согласовали с господином Аваковым все технические вопросы нашего взаимодействия. Я уполномочен заявить, что завтра в Днепропетровске мы начинаем формирование батальона специального назначения "Днепр", - сказал он.

Читайте такжеВ Днепропетровской области установили блокпосты для защиты от сепаратистов

По его словам, батальон будет укомплектован жителями Днепропетровской области. "Здесь не будет никаких политических организаций, личный состав будет комплектоваться исключительно из числа патриотов Украины и Днепропетровщины. Порядок приема добровольцев будет завтра официально оглашен на сайте Днепропетровской областной администрации. Прежде всего, на службу будут зачислены добровольцы с боевым опытом, и практикой службы в Вооруженных Силах и правоохранительных органах", - рассказал замглавы обладминистрации.

"Командирами будут назначены опытные офицеры-"афганцы", которые будут подобраны по своим боевым качествам и заслугам, а не по принципу связей и знакомств. Наша цель - гарантировать правопорядок и безопасность граждан Украины, которым угрожает деятельность неизвестных диверсионных групп и незаконных вооруженных формирований на территории Днепропетровской области, а также на территориях соседних Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской областей", - добавил Г.Корбан.

Он также отметил, что вооружение батальона будет обеспечено со складов Министерства внутренних дел и Министерства обороны Украины, операции будут планироваться и проводиться во взаимодействии с государственными органами.

"Личный контроль за действиями батальона спецназа "Днепр" будет осуществлять глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский", - подчеркнул Г.Корбан.