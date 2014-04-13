Словакия готова начать реверсные поставки газа в Украину в ноябре - министр экономики

”Мы сегодня имеем подготовленное решение. В понедельник я должен подписать лицензию для словацкой газотранспортной компании Eustream на такое решение, которое позволит в ноябре поставлять реверсный газ в необходимом объёме. Этот объём в дальнейшем можно увеличивать. Такое решение нужно обсудить с российской стороной”, - цитирует главу Минэкономики Словакии РИА Новости.

По его словам, расходы на строительство газовой перемычки в сумме 20 миллионов евро готова понести компания Eustream.

”Однако, с другой стороны (Украины - УНИАН) необходимо обязательство, что будет отбор газа”, - добавил Малатинский.

Глава Минэкономики Словакии подчеркнул, что в Братиславе хотят помочь Украине решить проблему реверсных поставок газа, однако, ”решение этой проблемы не должно наносить ущерб ни самой Словакии, ни интересам ЕС”.

Читайте такжеНемецкий концерн RWE уже готов начать поставки газа в Украину - СМИ

Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан сообщил, что Украина имеет договор с немецким трейдером RWE о поставках газа в объеме до 5 млрд кубометров, а из Словакии Украина может получить около 10 млрд кубометров.

Напомним, российский газовый монополист «Газпром» с апреля 2014 года решил отменить льготы на поставки газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности о погашении задолженности за поставленный газ.

В то же время Украина, после резкого снижения в феврале закупок российского газа в связи с обострением политического кризиса, с 1 марта вдвое увеличила суточные объемы импорта этого вида топлива.

В 2013 году «Нафтогаз Украины» получил из России около 13 млрд кубометров газа в среднем по 400 долларов за тысячу кубометров. В декабре прошлого года Украина получила от России скидку - на 2014 год установлена цена в 268,5 доллара. Тогда же стороны договорились, что долг за 2013 год страна погасит 25 января.

Раньше Украина получала газ также в реверсивном режиме из Польши и Венгрии, и планировала подписать соглашение о поставках газа из Словакии до конца декабря 2013 года.