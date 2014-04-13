Эштон глубоко обеспокоена событями в Славянске

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в специальном заявлении Эштон, в которой она также отдает должное правоохранительным органам Украины за сдержанность.

"Я чрезвычайно обеспокоена активизацией действий вооруженных людей и сепаратистских групп в различных городах восточной Украины, которые в последние 24 часа захватили милицейские отделения и управления министерства внутренних дел и соорудили контрольно - пропускные пункты вокруг города Славянска", - говорится в заявлении Эштон.

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Она призвала специальную миссию ОБСЕ и впредь играть ведущую роль в наблюдении и мониторинге ситуации во избежание дальнейшей эскалации.

"Я еще раз акцентирую на сильной поддержке ЕС единства , суверенитета и территориальной целостности Украины и призываю Россию также следовать этому. Для этого призываю Российскую Федерацию к отведению своих войск от украинской границы и избежанию дальнейших действий , направленных на дестабилизацию Украины ", - говорится в заявлении .

Верховный представитель ЕС отдала должное украинским правоохранителям за сдержанность.

Президентские выборы 25 мая Эштон считает лучшим путем выражения позиции гражданами Украины и с оптимизмом ожидает встречи 17 апреля в Женеве с главами дипломатий США, Украины и России для обсуждения путей урегулирования украинского кризиса.