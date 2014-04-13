Спецназ ликвидировал один из блокпостов сепаратистов на въезде в Славянск

Блокпост сепаратистов на въезде в Славянск со стороны Краматорска уничтожен.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Также сообщается, что еще один блокпост на въезде в Славянск со стороны Харькова ликвидируют в настоящее время.

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Как сообщал УНИАН, в Славянске сегодня началась антитеррористическая операция под руководством СБУ. К операции привлечены все силовые подразделения Украины.