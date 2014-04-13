Спецназ ликвидировал один из блокпостов сепаратистов на въезде в Славянск
11:06, 13 апреля 2014Политика
0 0
Блокпост сепаратистов уничтожен
Блокпост сепаратистов на въезде в Славянск со стороны Краматорска уничтожен.
Об этом сообщают "Новости Донбасса".
Также сообщается, что еще один блокпост на въезде в Славянск со стороны Харькова ликвидируют в настоящее время.
Читайте такжеВ Славянске сепаратисты открыли огонь на поражение в сторону спецназа - Аваков
Как сообщал УНИАН, в Славянске сегодня началась антитеррористическая операция под руководством СБУ. К операции привлечены все силовые подразделения Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter