Завтра ЕС подготовит проект ответа на письмо Путина по Украине

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщают РИА Новости.

Сикорский сообщил, что по просьбе главы Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу в понедельник главы МИД стран ЕС подготовят проект ответного послания. Читайте такжеВ РФ снова заявляют, что могут перевести Украину на предоплату за газ

Его передадут Москве "европейские организации, скорее всего, председатель (ЕК) Баррозу или председатель (Европейского совета Херман) Ван Ромпей", добавил Сикорский, передает агентство.

По мнению польского министра, необходимо, в частности, согласовать "справедливую" цену на газ и условия транзита российского газа через Украину в страны ЕС.