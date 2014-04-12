Царев поддержал сепаратистов в Луганске

Сегодня в Луганске кандидат в Президенты Украины Олег Царев провел пресс-конференцию для журналистов и посетил митинг перед захваченным и блокируемым пророссийскими активистами зданием УСБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая перед журналистами, Царев заявил, что пост главы государства для него не является самоцелью.

«Президентство – это всего лишь площадка для достижения своих целей и продвижения своих идей. Сейчас главное – чтобы не пролилась кровь», - сказал Царев.

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Приоритетными задачами кандидат в Президенты назвал федерализацию страны и придание русскому языку статуса второго государственного.

«Именно этот шаг позволит исключить дальнейшие спекуляции и конфликты на этой почве», - подчеркнул Царев.

По его словам, также необходимо добиться переноса выборов с 25 мая на конец осени.

После пресс-конференции Царев с немногочисленной делегацией отправился к зданию УСБУ, которое уже неделю блокируют пророссийские активисты. В этот момент на площади перед Управлением и в сквере собралось до 5 тысяч человек.

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Стоит отметить, что повстанцы и митингующие приняли политика очень радушно. Во время выступления кандидата в Президенты из толпы звучали крики «Где ты был раньше?», «Ура Цареву!», «Царев молодец!».

Политик в свою очередь выразил полную поддержку действиям митингующим.

«На вас смотрит не только Донбасс, на вас смотрит вся Украина!», - сказал он.

После выступления Царев направился внутрь здания Управления СБУ для дальнейших переговоров, где пробыл не менее получаса.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Луганске сепаратисты захватили здание УСБУ и оружие, которое находится в управлении. Вечером 8 апреля в Службе безопасности заявили, что сепаратисты заминировали здание УСБУ в Луганске и удерживают около 60 заложников.

По данным СБУ, в 4.00 9 апреля из захваченного здания УСБУ вышли 56 человек без оружия. Переговорный процесс об освобождении здания продолжается.

В то же время 9 апреля в Луганской милиции не подтвердили информацию о том, что здание Управления СБУ в Луганской области заминировано и внутри находятся заложники. Также, по данным милиции, среди пророссийски настроенных активистов, захвативших здание УСБУ, нет граждан Российской Федерации.

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12 апреля митингующие, захватившие здание УСБУ в Луганске, продолжают его блокировать.