СБУ на Херсонщине арестовала диверсантов

11:42, 12 апреля 2014
Политика
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Диверсионные группы, которые пытались ставить метки для ведения зенитного огня были задержаны СБУ в Херсонской области. Об этом заявил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Одарченко.

СБУ арестовала еще одну группу диверсантов

"Это группы, которые под видом гражданского населения пытаются с фальшивыми документами проникать в Украину и вести здесь деятельность", - сказал Одарченко.

Как пишет "Сегодня", СБУ выявила в Херсонской области уже не одну такую группу. "Например, были задержаны СБУ диверсионные группы, которые пытались ставить метки для ведения зенитного огня", - рассказал губернатор.

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Он сообщил, что по выявлению диверсантов ведется очень мощная работа и центральным, и местным управлениями СБУ в сотрудничестве с военными и органами внутренних дел.

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